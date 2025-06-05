Байден про розслідування Трампа щодо автопідпису: "Абсурд і неправда"

Колишній американський президент Джо Байден відкинув звинувачення чинного президента США Дональда Трампа, який ініціював розслідування щодо автопідпису Байдена.

Його слова цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Як відомо, Трамп ініціював офіційне розслідування щодо того, чи були президентські документи Байдена справді підписані ним особисто, а не його автопідписом.

У відповідь на це Байден заявив, що він ухвалював рішення під час президентства.

"Я ухвалював рішення щодо помилувань, указів, законів і прокламацій. Будь-які припущення, що це не так – абсурд і неправда", – наголосив колишній американський президент.

Команда Байдена зазначила, що використання автопідпису – це давно визнана законна практика після того, як президент ухвалює відповідне рішення.

Нагадаємо, нещодавно Байдену діагностували агресивну форму раку з метастазами у кістках.

У перших своїх коментарях після новин про діагноз Байдена Трамп побажав йому найшвидшого одужання, але пізніше висловив здивування, що про онкологічний діагноз його попередника не стало відомо раніше.

Пізніше чинний американський президент заявив, що йому "не шкода" Байдена.