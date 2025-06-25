В Словакии нетрезвый водитель проехал более 20 км по скоростной трассе против потока

Словацкая полиция среди ночи остановила водителя, который на своей Toyota проехал более 20 километров против общего движения по большой междугородной трассе, чудом не вызвав аварий – он оказался нетрезвым.

Как сообщает "Европейская правда", о случае, произошедшем несколько дней назад, рассказали в Facebook полиции Нитрянского края.

Полиции начали поступать сообщения о Toyota Corolla, едущей навстречу общему движению по трассе R1. Патрульные идентифицировали машину и перегородили водителю дорогу, чтобы остановить для проверки. Алкодетектор показал 2.48 промилле.

51-летний водитель оправдывался, что оказался не на той части трассы из-за навигатора.

Авто в течение 22 км опасной поездки много раз попало на камеры наблюдения.

Недавно похожий случай произошел в Польше с водителем BMW. Также в Польше сообщали о задержании водителя самодельного трицикла с мотором – 19-летний парень собрал его на основе магазинной тележки.