Великобритания, Франция и Германия призвали прекратить войну в секторе Газа

Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением по ситуации в секторе Газа.

Его цитирует Tagesschau, передает "Европейская правда".

В пятницу, 25 июля, лидеры Великобритании, Франции и Германии провели экстренный телефонный разговор по поводу обострения продовольственного кризиса в секторе Газа после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что его страна признает Палестинское государство.

В совместном заявлении лидеры Берлина, Парижа и Лондона – Фридрих Мерц, Макрон и Кир Стармер – призвали все стороны прекратить войну в секторе Газа путем немедленного прекращения огня. Кроме того, они требуют немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников.

"Переговоры о прекращении огня – это лучший шанс вернуть заложников домой, положить конец страданиям их семей и наконец принести облегчение гражданскому населению Газы", – заявили они.

Они подчеркнули, что гуманитарная катастрофа в секторе Газа должна прекратиться немедленно.

"Наиболее насущные потребности гражданского населения, включая доступ к воде и пище, должны быть удовлетворены немедленно. Удержание жизненно необходимой гуманитарной помощи гражданскому населению неприемлемо", – подчеркнули три страны.

В связи с этим они призвали правительство Израиля немедленно снять ограничения на доставку помощи и срочно разрешить ООН и гуманитарным неправительственным организациям выполнять свою работу по борьбе с голодом.

В четверг, 24 июля, Франция объявила, что признает Палестинское государство в сентябре, присоединившись к почти 150 странам мира, которые это сделают. В таком случае Франция станет первой страной "Большой семерки", которая признает Палестинское государство.

Госсекретарь США Марко Рубио резко раскритиковал французского президента за намерения признать Палестинское государство, а президент США Дональд Трамп заявил, что обещание французского лидера "не имеет никакого веса".

Представитель правительства Германии заявил, что страна в ближайшем будущем не планирует признавать Палестину государством, но называет своим приоритетом достижение "давно ожидаемого прогресса" в направлении ближневосточного урегулирования через создание двух государств.

А британский министр Питер Кайл заявил, что правительство страны настроено на признание Палестинского государства, однако пока не может назвать конкретных сроков.