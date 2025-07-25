Стармер, Макрон та Мерц проведуть екстрену розмову щодо сектора Гази

Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини проведуть у п'ятницю, 25 липня, екстрену телефонну розмову щодо загострення продовольчої кризи в секторі Гази після того, як президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що його країна визнає Палестинську державу.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини – Кір Стармер, Емманюель Макрон та Фрідріх Мерц – проведуть у п'ятницю, 25 липня, екстрену телефонну розмову щодо загострення продовольчої кризи в секторі Гази.

Стармер заявив, що він, Макрон і Мерц обговорять, "що можна зробити найближчим часом, щоб зупинити вбивства і забезпечити людей їжею, якої вони так потребують, одночасно вживаючи всіх необхідних заходів для встановлення тривалого миру".

"Страждання і голод, що розгортаються в Газі, є невимовними і невиправними", – заявив Стармер.

У четвер, 24 липня, Франція оголосила, що визнає Палестинську державу у вересні, приєднавшись до майже 150 країн світу, які це зроблять. В такому разі Франція стане першою країною "Великої сімки", яка визнає Палестинську державу.

Держсекретар США Марко Рубіо гостро розкритикував французького президента за наміри визнати Палестинську державу, а президент США Дональд Трамп заявив, що обіцянка французького лідера "не має ніякої ваги".

Представник уряду Німеччини заявив, що країна в найближчому майбутньому не планує визнавати Палестину державою, але називає своїм пріоритетом досягнення "давно очікуваного прогресу" у напрямку близькосхідного врегулювання через створення двох держав.

А британський міністр Пітер Кайл заявив, що уряд країни налаштований на визнання Палестинської держави, однак поки не може назвати конкретних термінів.