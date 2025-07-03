ЕС осудил жесткие действия силовиков против протестующих в Сербии

Европейский Союз призвал власти Сербии воздержаться от насилия против участников антиправительственных протестов, вспыхнувших в стране в последние дни.

Как сообщает "Европейская правда", такой комментарий в четверг распространило представительство Евросоюза в Сербии.

Представительство сообщило, что ЕС "внимательно следит за ситуацией" в Сербии и призывает избежать эскалации напряженности.

"Мы решительно осуждаем все акты ненависти и насилия. Права на мирные демонстрации, свободу собраний и свободу выражения мнений должны быть соблюдены. Насилию нет места", – подчеркнули там.

Представительство ЕС также призвало полицию к пропорциональным действиям в отношении участников протестов, а власти – расследовать обвинения в чрезмерном применении силы правоохранительными органами.

Напряженность в Сербии резко возросла после субботней акции, участники которой требовали досрочных парламентских выборов. Собрание десятков тысяч людей в Белграде закончилось столкновениями между полицией и группами протестующих.

Акции продолжились и в последующие дни, когда студенты и другие жители Сербии блокировали дороги, выражая свой протест против популистского правительства президента Александара Вучича.

Подробнее читайте здесь: Революция в Сербии? Почему усилились протесты против президента Вучича и что с ними не так.