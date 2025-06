В Сербии – масштабный протест, студенты блокируют дороги

В Сербии студенты блокируют дороги и протестуют после масштабной демонстрации на площади Славия в Белграде, которая прошла в субботу, 28 июня.

Об этом пишет Danas, передает "Европейская правда".

В воскресенье, 29 июня, сербские студенты и другие жители начали блокаду в Белграде и других частях страны после крупного протеста 28 июня.

BREAKING: Serbia is blocked! Protests that began last night in Belgrade have now spread across the whole country!



Over 40 cities are blocked as people hit the streets and set up camps after mass arrests by Vučić’s government. pic.twitter.com/5KjpGDZGUn