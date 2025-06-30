В Сербии – масштабный протест, студенты блокируют дороги

В Сербии студенты блокируют дороги и протестуют после масштабной демонстрации на площади Славия в Белграде, которая прошла в субботу, 28 июня.

Об этом пишет Danas, передает "Европейская правда".

В воскресенье, 29 июня, сербские студенты и другие жители начали блокаду в Белграде и других частях страны после крупного протеста 28 июня.

BREAKING: Serbia is blocked! Protests that began last night in Belgrade have now spread across the whole country!



Over 40 cities are blocked as people hit the streets and set up camps after mass arrests by Vučić’s government. pic.twitter.com/5KjpGDZGUn – Global Dissident (@GlobalDiss) June 29, 2025

Около 06:00 по местному времени население города Чачак, который расположен примерно в 140 км от Белграда, заблокировало два перекрестка автомобильными шинами, мотоциклами и сидя или стоя на дороге.

Общественные организации уже сообщают о первых арестах людей, которые могли участвовать в блокадах.

Как пишет портал N1, студенты из города Горни Милановац, которые находятся в блокаде, сообщили, что студент из этого города получил травмы на протесте, который состоялся в Белграде в субботу, когда на него напали полицейские.

Они оценили такое поведение полиции как неприемлемое и опасное, что это не защита правопорядка, а нападение на молодых, свободомыслящих людей, на право протестовать и думать иначе.

"Мы не будем молчать. Мы не будем бояться. Мы не остановимся", – заявили студенты, находящиеся в блокаде 30 июня.

Демонстрация на площади Славия в Белграде в субботу вечером стала последней в серии студенческих митингов и захватов зданий университетов, продолжающихся с ноября 2024 года и спровоцированных катастрофой на железнодорожном вокзале в городе Новый Сад.

Протестующие выдвинули два требования: досрочные выборы и демонтаж проправительственного палаточного городка в центре Белграда возле здания парламента.

На следующий день президент Сербии Александар Вучич дал понять, что дальнейшие акции протеста против его власти вслед за столкновениями на многолюдном митинге в Белграде будут подавляться.

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