ЄС засудив жорсткі дії силовиків проти протестувальників у Сербії

Європейський Союз закликав владу Сербії утриматись від насильства проти учасників антиурядових протестів, які спалахнули у країні в останні дні.

Як повідомляє "Європейська правда", такий коментар у четвер поширило представництво Євросоюзу у Сербії.

Представництво повідомило, що ЄС "уважно стежить за ситуацією" у Сербії та закликає уникнути ескалації напруженості.

"Ми рішуче засуджуємо всі акти ненависті та насильства. Права на мирні демонстрації, свободу зібрань та свободу вираження поглядів мають бути дотримані. Насильству немає місця", – наголосили там.

Представництво ЄС також закликало поліцію до пропорційних дій щодо учасників протестів, а владу – розслідувати звинувачення у надмірному застосуванні сили правоохоронними органами.

Напруженість у Сербії різко зросла після суботньої акції, учасники якої вимагали дострокових парламентських виборів. Зібрання десятків тисяч людей у Белграді закінчилося зіткненнями між поліцією та групами протестувальників.

Акції продовжились і в наступні дні, коли студенти та інші жителі Сербії блокували дороги, висловлюючи свій протест проти популістського уряду президента Александара Вучича.

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