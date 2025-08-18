Тимоти Снайдер о крючке, на который Путин поймал Трампа

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал чрезвычайные уступки России в обмен на ничто. В ответ глава Кремля Владимир Путин продолжает войну против Украины и насмехается над ним на подконтрольном государству телевидении.

О том, в чем заключаются эти уступки, читайте в колонке первого заведующего кафедрой новейшей истории Европы в Университете Торонто Тимоти Снайдера Трамп в плену иллюзий: как президент США попал в ловушку Путина. Далее – сокращенная версия.

Автор колонки отмечает, что одним лишь фактом встречи с Путиным на Аляске Трамп прекратил более чем трехлетнюю дипломатическую изоляцию Кремля со стороны Запада.

"Пожав руку обвиняемому в военных преступлениях, Трамп дал понять, что убийства, пытки и похищения в Украине не имеют значения", – констатирует Тимоти Снайдер.

По его мнению, даже выбор Аляски был уступкой – "и странной". Автор напоминает, что россияне, включая ключевые фигуры государственных СМИ, регулярно заявляют о претензиях на Аляску.

"Пригласить людей, которые заявляют о ваших территориях, на главную военную базу на этой территории для обсуждения войны, которую они сами начали, не пригласив при этом никого из страны, которая является жертвой вторжения, – это почти предел внешнеполитической фантазии", – уверен сотрудник Университета Торонто.

Он подчеркивает, что это был настоящий финал, ведь до этого Трамп уже уступил по более фундаментальным вопросам.

Снайдер напоминает, что президент США не говорит о справедливости для российских военных преступников или о репарациях, которые Россия должна выплатить; соглашается, что Россия может определять внешнюю политику Украины и США в ключевом вопросе членства в НАТО; принимает, что российские вторжения должны приводить не только к фактическим, но и к юридическим изменениям суверенного контроля над территориями.

"Принятие того, что вторжение может легально изменять границы, разрушает мировой порядок. Предоставление России права определять внешнюю политику других стран стимулирует новую агрессию. Отказ от очевидных юридических и исторических ответов на преступные войны агрессии – репараций и трибуналов – поощряет войны в целом", – пишет автор колонки.

По его словам, Дональд Трамп громко говорит и держит маленькую палку.

Представление президента США, что одних только слов достаточно, привело его к позиции, что слова Путина имеют значение, и поэтому он поехал на Аляску для "слушания".

"Вся политическая карьера Трампа состоит из выслушивания Путина и повторения его тезисов", – считает ученый.

Он убежден, что обоих мужчин движет желание величия в будущем.

Вместе с тем Трамп, отмечает Тимоти Снайдер, верит, что его наследие можно обеспечить ассоциацией с миром, но пока он не готов вырабатывать собственную политику, он становится заложником того, кто развязал войну.

"Россияне выдвинули откровенно абсурдное и провокационное контрпредложение: Украина должна официально уступить России территории, которые Россия даже не оккупирует, земли, где Украина уже выстроила оборону. А тогда Россия, конечно, сможет атаковать с гораздо более выгодных позиций", – обращает внимание автор колонки.

А еще, уверен первый заведующий кафедрой новейшей истории Европы в Университете Торонто, Путин знает, как Трамп жаждет Нобелевской премии мира.

По мнению Снайдера, теперь, когда Трамп не сумел добиться безусловного прекращения огня, перед ним остаются только два пути: он может продолжать жить в путинской иллюзии или же может сделать войну для Путина более тяжелой и тем самым приблизить ее конец.

Куда он отправится дальше?

Подробнее – в колонке Тимоти Снайдера, которая первоначально вышла на сайте Project Syndicate и публикуется с разрешения правообладателя, Трамп в плену иллюзий: как президент США попал в ловушку Путина.