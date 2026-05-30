На Мальте проходят парламентские выборы

В субботу на Мальте начались досрочные парламентские выборы, на которых прогнозируется победа правящей Лейбористской партии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает газета Malta Today.

Согласно последним опросам общественного мнения, Лейбористская партия во главе с Робертом Абелой может рассчитывать на комфортное большинство в парламенте, как это произошло в 2013, 2017 и 2022 годах.

Хотя в выборах участвуют шесть политических сил, лейбористы и оппозиционная центристская Националистическая партия были единственными, кто попадал в парламент с 1966 года, преодолев порог в 5% голосов.

Абела проводил кампанию, сосредоточившись на силе экономики, обещая компетентность и стабильность, тогда как его оппонент – лидер Националистической партии Алекс Борг – жаловался, что сильная экономика страны не привела к улучшению качества жизни.

По состоянию на 14:00 по местному времени явка на выборах составила 43,59%. В голосовании приняла участие и председатель Европейского парламента Роберта Метсола, которая является гражданкой Мальты и входит в Националистическую партию.

Ожидается, что результаты будут объявлены около полудня в воскресенье.

28 апреля премьер-министр Мальты Роберт Абела объявил о проведении досрочных всеобщих выборов, объясняя их необходимостью стабилизации в условиях геополитической нестабильности.

Абела занимает должность премьер-министра с 2020 года, а его Лейбористская партия находится у власти с 2013 года.

Абела в свое время сменил на этом посту Джозефа Муската, который объявил об отставке на фоне кризиса, вызванного убийством журналистки Дафны Каруаны Галиции.