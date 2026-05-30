Италия отправит в Румынию сотню солдат и истребители в рамках учебной миссии

Италия отправляет около 100 солдат и несколько истребителей в Румынию в рамках миссии, целью которой является обучение румынских войск противодействию угрозам со стороны России.

Об этом пишет La Repubblica, передает "Европейская правда".

Отмечается, что эта миссия была запланирована заранее, но ее развертывание ускорил инцидент с российским дроном в румынском Галаце 29 мая.

По данным правительственных источников, на которые ссылается La Repubblica, операция отличается от обычной миссии воздушного патрулирования НАТО. Она будет проходить на авиабазе имени Михаила Когельничану и продлится около месяца.

Итальянские солдаты прибудут в страну раньше, чем планировалось, а именно 15 июня. На военной базе в Констанце они будут обучать румынских военных сбивать дроны.

Миссию будут сопровождать истребители, но возможно, что речь идет и о других летательных аппаратах, например, дронах, специализирующихся на сбивании других беспилотников.

В ночь на 29 мая, во время российской атаки на Украину, дрон врезался в 10-этажный дом в румынском городе Галац. В результате попадания возник пожар, повреждена квартира, также пострадали два человека. Дрон идентифицировали как российский аппарат типа "Шахед" / "Герань-2".

Министр обороны Италии Гвидо Кроцетто заявил, что инцидент с падением дрона РФ в румынском городе Галац – это опасная эскалация, которую нельзя терпеть.

Румыния видит основания для активации "консультативной" 4-й статьи Североатлантического договора и просит союзников передислоцировать дополнительные средства для борьбы с дронами.