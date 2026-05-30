Эстония установила первые системы обнаружения дронов на границе с Россией

Эстония усилила защиту своей восточной границы, установив первые стационарные устройства для обнаружения и мониторинга дронов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.

По данным Министерства внутренних дел, первые устройства против дронов были установлены на трех участках юго-восточной сухопутной границы, в частности возле пункта Лухамаа.

Эстония планирует покрыть этим оборудованием всю восточную границу до конца этого года.

"Первые устройства уже установлены и работают. Конечно, это только начало: мы движемся к созданию сети дронов, охватывающей всю Эстонию, но этот шаг показывает, что предварительная подготовительная работа принесла свои плоды. Недавние инциденты с дронами показывают, что мы очень реалистично оценивали риски, планируя наши возможности, и тщательно принимали решения", – заявил министр внутренних дел Игорь Таро.

В пятницу Управление полиции и пограничной охраны (PPA) предоставило министру обзор строительных работ на восточной границе вблизи Саатсе-Саапа и хода установки систем наблюдения вдоль реки Пиуза.

По данным Министерства внутренних дел, PPA в настоящее время проводит закупки для приобретения мониторингового оборудования для следующих участков, а подготовительные работы идут по плану или даже опережают график.

Напомним, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что ЕС следует рассмотреть возможность предоставления дополнительной финансовой поддержки приграничным регионам, пострадавшим от вторжений дронов в связи с войной России в Украине.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что Россия намеренно направляет украинские беспилотники в воздушное пространство стран НАТО, пытаясь ослабить поддержку Украины.

