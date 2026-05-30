Глава Пентагона: США многому научились у Украины в сфере дронов

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты используют опыт Украины, полученный на поле боя, в сфере беспилотников.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в беседе с журналистами на полях Азиатского саммита по вопросам безопасности в Сингапуре.

Министр обороны США признал, что Вашингтон изучает украинский опыт применения беспилотников на поле боя и сосредотачивается на развитии собственных мощностей в этой сфере.

"Бюджет президента Трампа на 2027 год предусматривает 56 миллиардов долларов инвестиций в обеспечение преимущества в сфере беспилотников и дальнейшее изучение опыта Украины на поле боя. Дело не в наличии самых современных систем, а в способности масштабировать их, быстро масштабировать, приспосабливаясь неделя за неделей – именно так быстро адаптируется технология беспилотников", – отметил Хегсет.

Он отметил, что сфера беспилотных технологий является "абсолютным приоритетом" для США.

"Учитывая, что мы должны делать и то, и другое – иметь совершенные системы, способные выполнять то, что только Америка может сделать в плане автономности, а также тот компонент, который был настолько эффективен для обеих сторон, – мы очень многому научились у Украины в том, как они действуют", – добавил глава Пентагона.

В прошлом месяце СМИ сообщали, что американские военные внедрили украинскую технологию борьбы с беспилотниками на ключевой авиабазе США "Принц Султан" в Саудовской Аравии, стремясь остановить иранские атаки.

Эти сообщения появились после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатамне нужна помощь Украины для того, чтобы сбивать иранские дроны на Ближнем Востоке.

Кроме того, Трамп назвал помощь, которую оказывает Украина странам Ближнего Востока, "политическим пиаром" президента Владимира Зеленского.

Как писала "Европейская правда", 5 марта Зеленский сообщил, что Украина получила от США запрос о предоставлении поддержки в защите от ударных дронов "Шахед", которыми Иран атакует страны Ближнего Востока.