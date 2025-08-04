В Британии взяли под стражу пропалестинского активиста за повреждение самолетов на авиабазе

В Великобритании 4 августа взяли под стражу активиста Palestine Action, которого обвиняют в вандализме в отношении двух самолетов на авиабазе RAF Brize Norton стоимостью 7 миллионов фунтов стерлингов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Telegraph.

22-летнему Мухаммаду Умеру Халиду антитеррористическая полиция предъявила обвинения после того, как 20 июня на базе в Оксфордшире были повреждены два самолета Voyager.

Организация Palestine Action, которая с тех пор запрещена правительством, заявила, что именно она стоит за этим инцидентом.

Халид появился в Вестминстерском магистратском суде по обвинению в сговоре с целью причинения ущерба и сговоре с целью проникновения в запрещенное место с целью, наносящей ущерб безопасности или интересам Соединенного Королевства, в период с 1 по 21 июня.

По словам прокурора, злоумышленники использовали "два электроскутера, чтобы подъехать к двум самолетам RAF Voyager", после чего распылили "значительное количество красной краски в двигатель каждого самолета".

Они также вставили "металлические ломы" в "роторы двигателей" самолетов.

"Полная стоимость ремонта еще не известна, но оценивается в районе 7 миллионов фунтов стерлингов, которые, вероятно, будут оплачены налогоплательщиками", – сказал прокурор.

Халид был взят под стражу до предварительного слушания в Олд Бейли 22 августа.

Окружной судья Джон Зани заявил: "Это серьезные обвинения, и в случае признания его виновным, согласно действующему законодательству, нельзя исключать длительного тюремного заключения".

В прошлом месяце 29-летняя Эми Гардинер-Гибсон, 24-летний Джони Синк, 35-летний Даниэль Джеронимидес-Нори и 22-летний Леви Кьярамелло предстали перед судом по обвинению в тех же преступлениях.

Они были взяты под стражу до слушания дела и подготовки к суду в Олд Бейли 16 января 2026 года.

После инцидента министр обороны Великобритании Джон Гили распорядился провести расследование и пересмотреть систему безопасности на базах.

Через несколько дней министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер официально объявила о намерении запретить деятельность пропалестинской организации Palestine Action.