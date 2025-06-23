Британія заборонить пропалестинську групу, яка влаштувала диверсію на авіабазі

Міністерка внутрішніх справ Великої Британії Іветт Купер офіційно оголосила про намір заборонити діяльність пропалестинської організації Palestine Action, причетної до пошкодження військових літаків на авіабазі минулого тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

У заяві до британського парламенту глава британського МВС зазначила, що пошкодження військових літаків на авіабазі Брайз-Нортон "є останнім у довгому переліку неприйнятної злочинної шкоди, заподіяної Palestine Action".

"Оборонна промисловість Великої Британії має життєво важливе значення для національної безпеки країни, і цей уряд не буде терпіти тих, хто ставить під загрозу цю безпеку", – наголосила вона.

Купер також вказала, що діяльність Palestine Action охоплює операції проти "ключових національних інфраструктурних та оборонних компаній, які надають послуги та засоби для підтримки України".

Проєкт указу про заборону Palestine Action буде поданий до парламенту Британії 30 червня. Якщо його ухвалять, членство в Palestine Action та заклики до підтримки цієї організації стануть незаконними.

Минулої пʼятниці, 20 червня, Palestine Action повідомила, що її активісти потрапили на базу Брайз-Нортон в Оксфордширі та розпилили червону фарбу в турбінні двигуни двох літаків Airbus Voyager, "а також завдали додаткових пошкоджень за допомогою ломів".

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер назвав такі дії ганебними.

А британський міністр оборони Джон Гілі розпорядився провести розслідування та перегляд системи безпеки на військових базах.