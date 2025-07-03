У Британії пропалестинським активістам висунули обвинувачення в пошкодженні військових літаків

У Великій Британії чотирьом пропалестинським активістам висунули обвинувачення у пошкодженні військових літаків на авіабазі, куди вони проникли минулого місяця, щоб протестувати проти підтримки Ізраїлю з боку Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За даними правоохоронців, звинувачення були висунуті за змову з метою проникнення в заборонене місце з наміром завдати шкоди безпеці або інтересам Великої Британії, а також за змову з метою вчинення злочинного пошкодження майна.

Четверо чоловіків віком від 22 до 35 років залишаються під вартою і мають з'явитися в лондонському суді в четвер.

Поліція заявила, що представить суду докази, які пов'язують ці злочини з тероризмом.

Організація Palestine Action заявила, що стоїть за інцидентом, який стався 20 червня, коли на авіабазу в Оксфордширі в центральній Англії вдерлися і обмазали червоною фарбою два літаки, що використовуються для заправки і транспортування.

Тоді у своїй заяві пропалестинська група Palestine Action заявила, що активісти "застосували перероблені вогнегасники, щоб розпилити червону фарбу в турбінні двигуни двох літаків Airbus Voyager, а також завдали додаткових пошкоджень за допомогою ломів".

Після цього міністр оборони Британії Джон Гілі розпорядився провести розслідування та перегляд системи безпеки на базах.

Через декілька днів міністерка внутрішніх справ Великої Британії Іветт Купер офіційно оголосила про намір заборонити діяльність пропалестинської організації Palestine Action.