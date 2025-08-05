Politico: в ЕС продвигают санкции против Китая из-за поддержки РФ в войне против Украины

Евросоюз намерен добиться введения санкций против Китая за его поддержку России в развязанной ею войне против Украины.

Об этом журналистке Politico рассказал неназванный дипломат ЕС, пишет "Европейская правда".

В ЕС решили пойти на такой шаг после июльской публикации агентства Reuters, которое выяснило, что Россия тайно получила китайские двигатели для беспилотников.

Как отмечалось, двигатели были отправлены России через подставные компании под видом "промышленных холодильных установок", чтобы обойти западные санкции.

Этот репортаж вызвал тревогу в Брюсселе. Пятнадцать стран ЕС обратились к Пекину с вопросом об этих поставках, но Китай либо отрицал свою причастность, либо отказался отвечать.

"Отчет точен и показывает, что Китай усиливает свою роль как количественно, так и качественно. Справедливо сказать, что без поддержки Китая война сейчас выглядела бы совсем иначе", – сказал дипломат.

По его словам, ЕС знал о поставках китайских дронов в Россию еще до появления сообщений в прессе.

"После августа мы будем настаивать на введении санкций", – сказал дипломат.

Он добавил, что ЕС не должен недооценивать свое экономическое влияние: "Мы хотим диалога, но также и действий".

Китай ранее неоднократно вынужден был отрицать, что поставляет России оружие для использования в Украине, настаивая на том, что он не поставляет оружие ни одной из сторон и имеет "беспристрастную позицию" по войне.

В то же время в США в прошлом году заявили, что Пекин фактически встал на российскую сторону в войне и непосредственно помогает военной машине России.