Великобритания должна располагать отлаженными системами для противодействия большему количеству кибератак в будущем, учитывая недавний киберинцидент, нарушивший работу систем Министерства труда и пенсий.

Об этом заявила британский министр образования Люси Пауэлл в интервью Sky News, передает "Европейская правда".

Министр убеждена, что инциденты, подобные кибератаке на Министерство труда и пенсий, которая нарушила работу систем администрирования государственных пенсий и социальных выплат, будут происходить чаще.

"Мы выделили огромный объем дополнительных ресурсов на обеспечение нашей киберустойчивости, а также создали центр передового опыта, поскольку подобные инциденты могут происходить все чаще. Мы должны убедиться, что у нас есть системы, способные очень быстро реагировать на такие инциденты, что мы защищаем наши данные и системы и обеспечиваем нашу устойчивость", – отметила Пауэлл.

Как сообщает Politico, министр труда и пенсий Пэт Макфадден заявил, что инцидент, повлиявший на работу систем его ведомства в четверг, был кибератакой.

После кибератаки Министерство труда и пенсий отключило несколько онлайн-сервисов в качестве меры предосторожности. В воскресенье, спустя более 72 часов после обнаружения попытки несанкционированного доступа к ним, эти сервисы по-прежнему оставались недоступными.

"Мы отключили эти системы, поскольку главным приоритетом в таких обстоятельствах является защита граждан", – сказал Макфадден, подчеркнув, что сервисы не будут восстановлены, пока это не станет безопасным.

Министр добавил, что не считает, будто во время атаки были скомпрометированы чьи-либо личные данные. Он отметил, что любые задержки с выплатами пенсий и социальной помощи вряд ли связаны с этим инцидентом, поскольку эти выплаты оформляются за несколько дней до конечного срока.

Пауэлл заявила, что правительство сотрудничает с Национальным центром кибербезопасности (NCSC) с целью установления лиц, стоящих за этой атакой, и оценки её последствий.

На вопрос Sky News о том, несёт ли Россия ответственность за кибератаку, Пауэлл ответила, что не будет высказывать предположений по этому поводу.

Этот инцидент произошел на фоне растущей обеспокоенности по поводу устойчивости британских государственных служб к кибератакам.

Ранее в этом месяце в отчете Национального центра кибербезопасности организациям рекомендовали усилить защиту от хакеров, поскольку технологии становятся все более сложными и мощными.

Недавно глава Командования кибер– и спецопераций Вооружённых сил Великобритании Роб Магован впервые признал, что Лондон проводит наступательные кибероперации против России, Китая, Северной Кореи и Ирана.