В Еврокомиссии говорят, что 19-й пакет санкций против РФ всё ещё готовится

На данный момент Европейская комиссия продолжает работу над новым, 19-м пакетом санкций Европейского Союза против России.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондентки "Европейской правды", заявила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.

"Насколько мне известно, мы ещё не вынесли это (19-й пакет санкций – ред.) на рассмотрение. Они готовятся. Это всё, что можем сказать на данный момент", – сообщила Пиньо.

Заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Олоф Гилл добавил, что "когда речь идёт о нашей работе над санкциями, то – начиная с первого пакета, а сейчас уже идёт речь о девятнадцатом, – мы делаем всё для того, чтобы они действовали максимально эффективно".

Он напомнил, что, готовя новый пакет, ЕС "взаимодействует со всеми нашими партнёрами в мире… чтобы гарантировать, что санкции выполняют свою цель, и чтобы мы своевременно реагировали на любые попытки их обхода".

"Сейчас мы работаем над 19-м пакетом в координации с партнёрами. В частности, мы уделяем внимание ускоренному отказу от российских ископаемых видов топлива, так называемому "теневому флоту" и третьим странам", – отметил Гилл.

Как сообщала "Европейская правда", 13 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести серьёзные санкции против России, если это сделают все страны НАТО и если они прекратят покупать российскую нефть.

Днём позже он снова подчеркнул, что его терпение в отношении главы Кремля Владимира Путина "иссякает".

14 сентября Трамп вновь выразил претензии к европейским странам из-за их закупок российской нефти, упомянув при этом и санкции против РФ.

Известно, что Венгрия и Словакия продолжают получать российскую нефть, в частности, через нефтепровод "Дружба", на который Украина в последнее время совершила ряд атак. Министры иностранных дел Словакии и Венгрии пожаловались Еврокомиссии в связи с атаками.