Трамп готов ввести серьезные санкции против РФ, если это сделают страны НАТО

Президент США Дональд Трамп готов ввести серьезные санкции против России, если это сделают все страны НАТО и если они прекратят покупать российскую нефть.

Об этом написал он в социальной сети Truth Social, передает "Европейская правда".

"Я готов наложить серьезные санкции на Россию, когда все страны НАТО согласятся и сделают то же самое. Если НАТО сделает то, что я говорю, война закончится быстро", – написал Трамп.

Если НАТО не сделает так, как хочет Трамп, то, по его словам, Альянс просто тратит свое время.

"Вовлеченность НАТО к победе (Украины – ред.) намного меньше стопроцентной", – заявил американский президент.

Трамп повторил, что это война экс-президента Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского, и не упомянул при этом главу российского государства Владимира Путина, который развязал конфликт более трех с половиной лет назад.

Американский президент Дональд Трамп накануне в очередной раз заявил о том, что его терпение в отношении главы Кремля Владимира Путина "исчерпывается".

Ранее в США заявили, что европейские страны должны прекратить покупать российскую нефть и газ, если они хотят, чтобы Вашингтон усилил санкции против Москвы.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил 7 сентября, что США готовы усилить давление на Россию, если то же самое сделает и Европа.