СМИ: в руководстве энергетического гиганта Австрии обнаружили агента РФ

Австрийская нефтегазовая и химическая группа OMV уволила одного из руководителей по подозрению в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АРА.

В пятницу австрийский журнал Profil опубликовал расследование об одном из менеджеров OMV, который привлек внимание австрийской контрразведки из-за встреч с сотрудником посольства России.

Менеджер долгое время работал в OMV и в последнее время занимался сделкой по слиянию двух дочерних компаний стоимостью 1 миллиард евро в Абу-Даби.

По информации Profil, мужчина располагал информацией об обеих компаниях и отчитывался о них российскому дипломату во время встреч в Вене. Неизвестно, действовал ли мужчина в одиночку и как долго продолжалась его шпионская деятельность.

Во время обыска в доме сотрудника OMV были изъяты многочисленные внутренние документы, а против него самого возбудили уголовное дело.

Министерство иностранных дел Австрии в комментарии АРА сообщило, что после разоблачения вызвало временного поверенного в делах России.

"Российской стороне было предложено отказаться от дипломатического иммунитета дипломата", который фигурирует в расследовании, добавило МИД Австрии, иначе ведомство объявит его персоной нон грата.

На запрос агентства Reuters OMV заявила, что полностью сотрудничает с соответствующими органами власти, и отказалась от дальнейших комментариев "из соображений защиты данных".

OMV – крупнейшая в Центральной Европе нефтяная компания, штаб-квартира которой расположена в Вене. Она одной из первых на Западе заключила договор на поставку газа с СССР, а сейчас – расторгла его досрочно.

СМИ ранее писали, что западные страны обеспокоены активностью российских шпионов в Австрии, где они формально ничего не нарушают, пока не действуют непосредственно против Австрии.