Сибига: Трамп приложил много усилий для мира, а получил от РФ набор старых ультиматумов
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Россия не проявляет никакого желания прекратить развязанную против Украины войну и игнорирует мирные усилия президента США Дональда Трампа.
Об этом украинский министр написал в Х, сообщает "Европейская правда".
Как отметил Сибига, в течение полугода Трамп "потратил много времени и усилий, чтобы приблизить мир".
"В ответ от российского министра иностранных дел он получил лишь новый набор старых ультиматумов", – подчеркнул глава МИД Украины.
Он привел фрагмент заявления российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, в котором тот говорит, что для достижения устойчивого мира должны быть признаны и оформлены международно-правовым способом "новые территориальные реалии", то есть включение в российскую конституцию Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
"Россия не изменила своих агрессивных целей и не проявляет никаких признаков готовности к конструктивным переговорам. Наоборот, ее ультиматумы становятся все более безумными", – подчеркнул Сибига.
По его словам, это является доказательством того, что "аппетит агрессора только растет, когда он не сталкивается с давлением и силой".
"Зато пришло время нанести российской военной машине удар в виде новых суровых санкций и отрезвить Москву", – резюмировал он.
Как известно, президент США Дональд Трамп ранее вновь заявил о своем разочаровании правителем России Владимиром Путиным и анонсировал "определенные действия".
Он также говорил, что внимательно следит за действиями Украины и России и повторил, что хочет прекратить гибели.