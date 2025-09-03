Сибига: Трамп приложил много усилий для мира, а получил от РФ набор старых ультиматумов

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Россия не проявляет никакого желания прекратить развязанную против Украины войну и игнорирует мирные усилия президента США Дональда Трампа.

Об этом украинский министр написал в Х, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Сибига, в течение полугода Трамп "потратил много времени и усилий, чтобы приблизить мир".

"В ответ от российского министра иностранных дел он получил лишь новый набор старых ультиматумов", – подчеркнул глава МИД Украины.

Он привел фрагмент заявления российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, в котором тот говорит, что для достижения устойчивого мира должны быть признаны и оформлены международно-правовым способом "новые территориальные реалии", то есть включение в российскую конституцию Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

"Россия не изменила своих агрессивных целей и не проявляет никаких признаков готовности к конструктивным переговорам. Наоборот, ее ультиматумы становятся все более безумными", – подчеркнул Сибига.

По его словам, это является доказательством того, что "аппетит агрессора только растет, когда он не сталкивается с давлением и силой".

"Зато пришло время нанести российской военной машине удар в виде новых суровых санкций и отрезвить Москву", – резюмировал он.

Как известно, президент США Дональд Трамп ранее вновь заявил о своем разочаровании правителем России Владимиром Путиным и анонсировал "определенные действия".

Он также говорил, что внимательно следит за действиями Украины и России и повторил, что хочет прекратить гибели.