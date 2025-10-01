Сибига поговорил с уполномоченной ЕС об условиях возвращения украинцев

Министр иностранных дел Андрей Сибига встретился в Киеве со специальной уполномоченной по делам украинцев в ЕС Илвой Йоханссон и обсудил, в частности, возвращение украинских граждан, проживающих в Евросоюзе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

Сибига сказал, что во время встречи с Йоханссон обсудил "защиту прав и интересов украинцев в государствах-членах ЕС", и подчеркнул важность сохранять их связь с родиной.

В этой связи глава МИД упомянул "дальнейшую цифровизацию консульских услуг", которая должна улучшить помощь украинцам посольствами и консульствами за рубежом.

"Мы также обсудили пути создания необходимых условий, стимулов и мотивации для добровольного возвращения украинских граждан", – добавил Сибига.

Напомним, 16 сентября Совет Европейского Союза одобрил рекомендации для государств Евросоюза по возвращению, реинтеграции и изменения официального статуса украинцев, бежавших от войны на территорию стран ЕС, когда позволят условия.

