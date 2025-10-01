Сибіга поговорив з уповноваженою ЄС про умови повернення українців

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся в Києві зі спеціальною уповноваженою у справах українців у ЄС Ілвою Йоганссон та обговорив зокрема повернення українських громадян, які мешкають у Євросоюзі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

Сибіга сказав, що під час зустрічі з Йоганссон обговорив "захист прав та інтересів українців у державах-членах ЄС", та підкреслив важливість зберігати їхній звʼязок із батьківщиною.

У цьому звʼязку глава МЗС згадав "подальшу цифровізацію консульських послуг", яка має покращити допомогу українцям посольствами та консульствами за кордоном.

"Ми також обговорили шляхи створення необхідних умов, стимулів та мотивації для добровільного повернення українських громадян", – додав Сибіга.

Нагадаємо, 16 вересня Рада Європейського Союзу схвалила рекомендації для держав Євросоюзу щодо повернення, реінтеграції та зміни офіційного статусу українців, які втекли від війни на територію країн ЄС, коли дозволять умови.

Читайте також: Час повертатися до України? Як ЄС змінить правила для українських "біженців" після 2026 року.