В ЕС с 12 октября начинает работать новая система въезда

С 12 октября в ЕС начнет работу новая цифровая система управления въездом/выездом на границах (EES).

Об этом сообщает "Европейская правда".

Цель EES – повысить эффективность и результативность контроля на внешних границах ЕС. Новая система будет касаться и граждан Украины.

Система в цифровом виде будет регистрировать въезды и выезды, данные из паспорта, отпечатки пальцев и изображения лиц граждан стран, не являющихся членами ЕС, которые путешествуют с целью краткосрочного пребывания в государстве-члене ЕС.

Между тем издание Financial Times отмечает, что европейские аэропорты и пограничные переходы готовятся к возможным перегрузкам в день запуска EES.

Порты, аэропорты и железнодорожные вокзалы должны были установить оборудование для проведения проверок, которое позволит проверять информацию об иммиграционном статусе людей и автоматически идентифицировать тех, кто просрочил визу или разрешенный срок пребывания.

"Мы будем знать, кто, когда и где въезжает в ЕС. Это цифровая основа нашего нового подхода к управлению границами", – сказал еврокомиссар по внутренним делам Магнус Бруннер.

Внедрение системы неоднократно откладывалось из-за опасений, что компьютерные системы не готовы и что это повлечет перебои в путешествиях.

Страны ЕС в конце концов решили внедрять ее поэтапно, что означает, что она полностью будет функционировать с 10 апреля 2026 года.

"Внедрение этой крупномасштабной IT-системы в 27 государствах-членах – сложная и требовательная задача, но мы к ней готовы", – сказал Бруннер.

Проверки не будут касаться лиц, имеющих вид на жительство в ЕС или долгосрочные визы.

Сначала страны начнут внедрять проверки только на определенных пограничных переходах или для определенных категорий лиц.

Например, Нидерланды начнут с портов Иймуйден и Эмсхавен, а в аэропорту Схипхол в Амстердаме проверки внедрят только 3 ноября.

В Германии биометрические проверки начнутся в воскресенье в аэропорту Дюссельдорфа, затем в аэропортах Франкфурта и Мюнхена, а затем – в морских портах и других пунктах пересечения границы.

Напомним, 8 июля депутаты Европарламента 572 голосами "за" поддержали постепенное внедрение Entry/Exit System.

18 июля Совет ЕС принял закон, который позволит постепенно, в течение шести месяцев, запустить новую цифровую систему управления въездом/выездом на границах (EES), введение которой обсуждалось и готовилось уже длительное время.

