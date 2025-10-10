В ЕС с 12 октября начинает работать новая система въезда
С 12 октября в ЕС начнет работу новая цифровая система управления въездом/выездом на границах (EES).
Об этом сообщает "Европейская правда".
Цель EES – повысить эффективность и результативность контроля на внешних границах ЕС. Новая система будет касаться и граждан Украины.
Система в цифровом виде будет регистрировать въезды и выезды, данные из паспорта, отпечатки пальцев и изображения лиц граждан стран, не являющихся членами ЕС, которые путешествуют с целью краткосрочного пребывания в государстве-члене ЕС.
Между тем издание Financial Times отмечает, что европейские аэропорты и пограничные переходы готовятся к возможным перегрузкам в день запуска EES.
Порты, аэропорты и железнодорожные вокзалы должны были установить оборудование для проведения проверок, которое позволит проверять информацию об иммиграционном статусе людей и автоматически идентифицировать тех, кто просрочил визу или разрешенный срок пребывания.
"Мы будем знать, кто, когда и где въезжает в ЕС. Это цифровая основа нашего нового подхода к управлению границами", – сказал еврокомиссар по внутренним делам Магнус Бруннер.
Внедрение системы неоднократно откладывалось из-за опасений, что компьютерные системы не готовы и что это повлечет перебои в путешествиях.
Страны ЕС в конце концов решили внедрять ее поэтапно, что означает, что она полностью будет функционировать с 10 апреля 2026 года.
"Внедрение этой крупномасштабной IT-системы в 27 государствах-членах – сложная и требовательная задача, но мы к ней готовы", – сказал Бруннер.
Проверки не будут касаться лиц, имеющих вид на жительство в ЕС или долгосрочные визы.
Сначала страны начнут внедрять проверки только на определенных пограничных переходах или для определенных категорий лиц.
Например, Нидерланды начнут с портов Иймуйден и Эмсхавен, а в аэропорту Схипхол в Амстердаме проверки внедрят только 3 ноября.
В Германии биометрические проверки начнутся в воскресенье в аэропорту Дюссельдорфа, затем в аэропортах Франкфурта и Мюнхена, а затем – в морских портах и других пунктах пересечения границы.
Напомним, 8 июля депутаты Европарламента 572 голосами "за" поддержали постепенное внедрение Entry/Exit System.
18 июля Совет ЕС принял закон, который позволит постепенно, в течение шести месяцев, запустить новую цифровую систему управления въездом/выездом на границах (EES), введение которой обсуждалось и готовилось уже длительное время.
