Как нефть и газ из РФ попадают в ЕС и как Брюссель хочет полностью прекратить поставки

В ответ на полномасштабную войну РФ против Украины и вызванные этим сбои на мировом энергетическом рынке Европейская комиссия приняла план мероприятий RePowerEU, основной целью которого является постепенный, но полный отказ от импорта российского ископаемого топлива.

Для достижения этой цели предусмотрено ускорить диверсификацию путей поставки нефти и газа, развивать зеленую энергетику и способствовать экономии потребления энергии.

О том, как ЕС планирует поставить точку в истории энергетической зависимости от Москвы и сколько потеряет от этого РФ, читайте в статье эксперта Razom We Stand Екатерины Концур Вопрос на 27 млрд евро: как ЕС движется к отказу от российских нефти и газа. Далее – краткое изложение.

ЕС быстро диверсифицировал импорт энергоносителей, поставив целью отказ от поставок из России. Украина, в свою очередь, с 2025 года полностью прекратила транзит газа.

Общая доля российского газа (сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного природного газа) в импорте газа ЕС снизилась с 45% в довоенные годы до 13% во втором квартале 2025 года.

На сегодняшний день основным поставщиком трубопроводного газа для ЕС стала Норвегия.

Согласно RePowerEU, ЕС планирует полностью прекратить импорт российского газа и нефти до конца 2027 года.

В то же время за время войны увеличился импорт российского сжиженного газа.

Крупнейшими импортерами российского СПГ в ЕС являются Франция, Испания, Нидерланды и Бельгия. Из Бельгии уже трубопроводами осуществляются дальнейшие поставки в Германию и другие страны ЕС.

Две трети объемов поставок СПГ из РФ осуществляется по долгосрочным контрактам, что затрудняет их срочное прекращение. Еще одна треть – это спотовые/краткосрочные контракты.

По оценкам Razom We Stand, Россия будет терять до 5 млрд евро ежегодно из-за запрета спотовых/краткосрочных контрактов в ЕС с 1 января 2026 года и около 15 млрд евро при полном запрете всего импорта (как трубопроводного, так и СПГ) с 1 января 2027 года.

Соответствующие сроки предложены Европейским парламентом в проекте Регламента RePowerEU, который будет поставлен на голосование во второй половине октября 2025 года. Европейский парламент и Совет ЕС (государства-члены) должны будут достичь согласия по окончательному тексту после утверждения своих переговорных мандатов.

Совет ЕС под председательством Дании намерен одобрить изменения до конца года. Европейский парламент также стремится как можно быстрее их утвердить, преодолев мощное газовое лобби основных импортеров.

По данным Евростата, в первом квартале 2021 года Россия была крупнейшим поставщиком нефти и нефтепродуктов в ЕС. Однако после вторжения РФ в Украину в торговле нефтью в ЕС произошли значительные изменения (среди всей импортируемой в ЕС нефти только 2% – российская, по состоянию на второй квартал 2025 года).

Однако из этой тенденции есть важные исключения – Венгрия и Словакия. На сегодняшний день годовой вклад Венгрии в военный бюджет страны-агрессора составляет 2,2 млрд евро, Словакии – 1,9 млрд евро, а вместе это ежегодно 4,1 млрд евро на спонсирование войны.

Исключение из европейского эмбарго на российскую нефть для этих двух стран может быть отменено уже с 1 января 2026 года, если поправки Европейского парламента к Регламенту RePowerEU будут приняты.

Кроме того, с 2023 года Турция стала теневым центром реэкспорта российских нефтепродуктов. При усилении контроля за происхождением нефтепродуктов Россия может потерять от 4 млрд (в случае если соответствующие меры будут приниматься только со стороны ЕС) до 8 млрд евро в год (в случае скоординированных действий на уровне G7 с привлечением США, Японии и Южной Кореи).

Таким образом, влияние ограничений RePowerEU в случае полного отказа ЕС от СПГ и трубопроводного газа (спотовые и долгосрочные контракты), нефти и реэкспорта нефтепродуктов из РФ оценивается в 23–27 млрд евро в год.

Подробнее об этом и о том, что в первую очередь следует делать Украине и ЕС для сокращения спроса на нефть и газ, читайте в материале Екатерины Концур Вопрос на 27 млрд евро: как ЕС движется к отказу от российских нефти и газа.