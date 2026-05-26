Чешскую инициативу по поставкам боеприпасов Украине стали финансировать вдвое меньше стран

Количество стран, участвующих в чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины, сократилось вдвое с момента возвращения премьер-министра Андрея Бабиша на свой пост в декабре прошлого года.

Об этом в интервью Financial Times рассказал президент Чехии Петр Павел, сообщает "Европейская правда".

По словам Павела, сейчас инициативу финансируют лишь девять стран, тогда как в прошлом году их было целых 18.

Эта тенденция вызывает беспокойство в отношении распределения нагрузки и будущего проекта, запущенного предыдущим проевропейским правительством при активной поддержке Павела.

"Инициатива все еще действует, но новая сложность заключается в том, что только около девяти государств-членов вносят финансовый вклад. Эта инициатива обеспечивала до 50 процентов всех боеприпасов крупного калибра для украинцев, поэтому в этом смысле ее нельзя легко заменить чем-то другим", – подчеркнул чешский президент.

По его словам, будущее этой инициативы должно быть среди вопросов, которые будут обсуждаться на саммите НАТО в Анкаре в июле.

В офисе Павела отказались назвать страны, которые недавно вышли из инициативы.

По словам одного из западных военных чиновников, Германия и ряд стран Северной Европы остаются среди участников, но "некоторые страны сейчас считают странным платить за то, что даже не имеет должной поддержки со стороны руководящих политиков страны-лидера".

Премьер Бабиш отдельно рассказал FT, что его правительство отдает приоритет государственным средствам для чешских граждан, поскольку домохозяйства борются со счетами за энергоносители после конфликта с Ираном, а не поддержке Украины.

"У нас нет денег, поэтому мы получаем деньги от других стран, а затем поставляем (боеприпасы)", – сказал он.

Известно, что до вступления в должность премьера Чехии Андрей Бабиш обещал отменить "снарядную инициативу", которая помогает поставлять Украине артиллерийские боеприпасы.

Однако впоследствии он заявлял, что инициатива по боеприпасам для Украины может продолжаться, если ее будут финансировать другие государства.

Проведенный в феврале опрос показал, что около 62% граждан Чехии поддерживают продолжение инициативы по закупке боеприпасов для Украины.

В свою очередь, в НАТО говорили, что так называемая "чешская инициатива", которую используют для закупки оружия для ВСУ на рынках других государств, нашла значительно больше снарядов, чем ожидалось.