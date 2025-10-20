Зеленский разочарован, что Трамп и Путин выбрали для встречи именно Будапешт

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Будапешт – не лучшее место для переговоров, о которых предварительно договорились президент США Дональд Трамп и правитель РФ Владимир Путин.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда", об этом Зеленский заявил в общении со СМИ.

"Я не считаю, что Будапешт – лучшая площадка для этой встречи. Безусловно, если это может принести мир, то все равно, в какой стране будет встреча", – прокомментировал президент, добавив, что говорил об этом ранее со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и предлагал другие потенциальные варианты.

По словам президента, для площадок встреч было много "разных достойных вариантов", в частности, Швейцария, Австрия, Ватикан, Саудовская Аравия, Катар, Турция.

"Мы говорим о мире в Украине, а не о выборах в Венгрии. Я не считаю, что премьер-министр, который везде блокирует Украину, может сделать что-то положительное для украинцев или хотя бы что-то уравновешенное", – сказал Зеленский.

"Мне кажется, что среди людей, которые постоянно продвигают мнение о якобы безусловных преимуществах России в этой войне, есть и действующий премьер-министр Венгрии. И когда мы говорим о медиации, я не считаю, что действующий премьер-министр Венгрии имеет к этому, скажем так, адекватное отношение", – добавил он.

Напомним, Трамп 16 октября впервые за почти два месяца поговорил с правителем РФ Владимиром Путиным, после чего объявил, что они планируют встречу в Будапеште – что стало бы первым появлением Путина в столице страны-члена ЕС за годы полномасштабной войны и требует его пролета над территорией других стран-членов.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом в пятницу сказал ему, что готов присоединиться к предстоящей встрече лидеров в Будапеште.

