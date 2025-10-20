В ЕС якобы обсуждают новую модель расширения – без полного права голоса для новых членов, что могло бы сделать более сговорчивым венгерского премьера Виктора Орбана относительно вступления Украины.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Трое европейских дипломатов и еврочиновник сообщили изданию на условиях анонимности, что в ЕС начались разговоры о новой модели вступления. Идея заключается в том, чтобы новые члены Евросоюза первое время не имели полного права голоса – до тех пор, пока в ЕС состоится масштабная реформа функционирования, чтобы усложнить злоупотребление правом вето.

Это могло бы смягчить позицию венгерского премьера Виктора Орбана относительно членства Украины в ЕС, а также остановить растущее разочарование стран-кандидатов на вступление, которые находятся в процессе уже много лет – как, в частности, Черногория.

Сейчас предложение на очень начальном этапе и начало неформально обсуждаться между странами-членами и Еврокомиссией, а для его воплощения в жизнь требуется единодушное согласие всех стран-членов.

Как отмечает Politico, это "одна из последних попыток" благосклонных к расширению стран, "таких как Австрия и Швеция", сдвинуть с места процесс расширения Евросоюза, который блокируют Будапешт и еще несколько столиц "из соображений, что это создаст нежелательную конкуренцию для местного рынка или угрожает их интересам безопасности".

По данным "Европейской правды", пока нет признаков консенсуса по любым инициативам, предусматривающим отход от консенсуса в принятии решений по расширению ЕС. Politico в этой же статье также акцентирует, что идея отказа от принципа единодушия встретила сопротивление не только Венгрии, которая постоянно злоупотребляет правом вето, но и таких стран, как Франция и Нидерланды.

Также стоит обратить внимание на то, что вето Орбана имеет другую природу – премьер Венгрии по политическим причинам блокирует вступление Украины в принципе.

Напомним, в сентябре Украина и Молдова завершили процесс скрининга своего законодательства на соответствие европейскому.

Еврокомиссар по расширению отметила "рекордные" темпы технической подготовки Украины к вступлению и убеждена, что вето Венгрии на переговоры с

Украину скоро преодолеют.

Президент Европейского совета Антониу Кошта возглавил усилия, чтобы добиться того, чтобы переговорные кластеры можно было бы открывать с согласия квалифицированного большинства стран ЕС, а не только единогласно. Таким образом венгерское вето потенциально может быть преодолено.

