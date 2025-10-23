СМИ: индийские НПЗ проверяют свои поставки после санкций США против "Роснефти" и "Лукойла"

Нефтеперерабатывающие заводы государственной собственности в Индии выясняют, не будут ли их текущие контракты с российскими компаниями противоречить новым санкциям США против "Роснефти" и "Лукойла".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник, пишет "Европейская правда".

По словам собеседника, государственные индийские НПЗ начали проверять документацию о своих поставщиках, чтобы гарантировать, что не получают нефть напрямую от "Роснефти" и "Лукойла" – после того как российские нефтяные гиганты оказались под санкциями США.

Речь идет о таких НПЗ, как Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp, Hindustan Petroleum Corp, Mangalore Refinery and Petrochemicals. Официально они не делали заявлений по этому поводу.

Минфин США дал время до 21 ноября на то, чтобы все свернули сотрудничество с подсанкционными компаниями.

Индийские государственные НПЗ редко покупают нефть напрямую от "Роснефти" и "Лукойла", чаще она попадает туда через посредников.

Недавно Трамп сказал, что Индия прекратит покупать российскую нефть, предупредив, что Нью-Дели будет продолжать платить "значительные" пошлины, если не сделает этого.

Покупка Индией значительных объемов российских энергоресурсов была одним из главных раздражителей для Трампа в длительных торговых переговорах с Индией – в частности, его 50-процентные пошлины на индийские товары являются ответом на эти закупки.

Как известно, 22 октября США впервые при второй администрации Дональда Трампа применили новые масштабные санкции против России, в частности нефтяных гигантов "Лукойл" и "Роснефть" и их дочерних компаний. Санкции объяснили нежеланием Москвы серьезно отнестись к миротворческим усилиям Трампа.

Также Дональд Трамп заявил, что планирует поговорить с лидером Китая Си Цзиньпином, чтобы тот перестал покупать нефть России.