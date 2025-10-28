Спецпредставитель ЕС рассказала, сколько украинских беженцев сейчас живут в Евросоюзе

По данным Европейской комиссии, сейчас на территории Евросоюза проживают около 4,7 млн украинских беженцев.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", сообщила спецпредставитель ЕС по вопросам украинцев Илва Йоханссон во время конференции "Европейского политического центра" в Брюсселе, посвященной прекращению действия временной защиты для украинцев с марта 2027 года.

Спецпредставитель ЕС по вопросам украинцев сообщила, сколько беженцев проживает в ЕС под временной защитой.

"Речь идет о 4,7 миллиона украинцев, которые сейчас пользуются временной защитой в государствах-членах ЕС. И это количество растет прямо сейчас", – сообщила Йоханссон.

Она отметила, что фактически "каждую неделю в наши государства-члены прибывают новые люди и подают заявления на временную защиту".

"Поэтому цифры продолжают расти. Впрочем, временная защита должна оставаться временной", – подчеркнула спецпредставитель ЕС по вопросам украинцев.

"Теперь мы сосредоточимся на этой новой фазе, в которую мы вступаем, – переход от временной защиты к новому этапу. А что это за новый этап? Я бы сказала, что мы переходим от защиты к партнерству. Мы переходим от... статуса беженца к формированию диаспоры", – подчеркнула она.

15 июля Совет ЕС утвердил официальное решение о продлении действия Директивы о временной защите для украинцев на территории Европейского Союза до 4 марта 2027 года.

Когда временная защита в ЕС для украинцев завершится, им будут помогать беспрепятственно вернуться в Украину или изменить статус пребывания в Европейском Союзе.

Когда временная защита в ЕС для украинцев завершится, им будут помогать беспрепятственно вернуться в Украину или изменить статус пребывания в Европейском Союзе.