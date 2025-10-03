Как Навроцкий хочет усложнить жизнь украинцам в Польше и что за этим стоит

Не успела украинская община в Польше выдохнуть, что президент страны Кароль Навроцкий подписал новую версию закона "О помощи гражданам Украины", как 29 сентября он подал на рассмотрение парламента проект изменений в закон "О гражданстве".

Предлагаемые президентом изменения касаются только одного пункта закона, но он имеет огромное значение для всех иностранцев, которые видят свое будущее в Польше.

Навроцкий предлагает предоставлять право на получение гражданства не после трех лет проживания по долгосрочному виду на жительство, а после десяти.

Предоставление гражданства никак не регулируется общим правом ЕС, поэтому у стран-членов здесь довольно разные требования и практики.

В Польше есть два способа стать гражданином не по рождению: это предоставление гражданства президентом, как правило, людям с выдающимися заслугами, которые в принципе в Польше могут даже не жить; а также признание гражданином соответствующим воеводой в рамках административной процедуры, где нужно соответствовать довольно длинному списку требований.

Ключевые из них: иметь в Польше место жительства, постоянный источник доходов и проживать в стране определенное количество лет.

Для большинства трудовых мигрантов путь таков: сначала вы должны пять лет жить и работать в Польше, чтобы получить статус долгосрочного резидента ЕС, и после этого через три года сможете подавать документы на гражданство. То есть, если у вас нет польского происхождения или партнера-поляка, от приезда в страну до получения гражданства сегодня должно пройти минимум восемь лет.

Кроме того, административные процедуры в стране над Вислой довольно длительные. На карту резидента сегодня в Польше в среднем нужно ждать около десяти месяцев, на рассмотрение заявки на гражданство – более полугода.

Таким образом, большинство иностранцев, которые в последние годы становились польскими гражданами, – это люди, которые живут в Польше не 8, а 10-12 лет.

Предложение Навроцкого предусматривает, что этот срок де-юре увеличится до 15 лет, а на практике – до 20 лет. То есть, если человек будет мигрировать в Польшу в студенческом возрасте, хорошо, если он успеет получить польский паспорт до 40 лет.

При более чем двухмиллионном мигрантском сообществе в 2023 и 2024 годах Польша по президентской и воеводской процедурам предоставила гражданство только около 16 тыс. человек.

Однако в последующие годы должно увеличиться количество украинцев, имеющих право получить польское гражданство.

Если до недавнего времени значительную группу лиц, получавших польский паспорт, составляли украинцы и белорусы с Картами поляка, то теперь их начинают опережать украинские трудовые мигранты, которые начали приезжать в Польшу с середины 2010-х.

И, возможно, уже в 2027 году украинские мигранты смогут получить шанс на собственное политическое представительство в Сейме.

Речь идет не только о выборе украинца по происхождению, но, например, о польском политике, который вообще сформулировал бы предложение для этой электоральной группы.

Но перспектива роста количества избирателей украинского происхождения вызвала у польских правых в этом году истерику.

А президент Польши Кароль Навроцкий уже давно заигрывает с ультраправыми.

В целом для парламента, где до 2027 года большинство имеют "Гражданская коалиция" Дональда Туска и ее союзники из центристских и левых партий, нет смысла соглашаться на президентский проект.

С другой стороны, мы уже несколько раз видели, как какая-то тема, связанная с миграцией, становилась в Польше суперполитизированной.

