Как Орбан и Эрдоган воспользовались российской агрессией для укрепления своей власти

Пока демократии приходят в упадок, авторитарные режимы укрепляют власть, совершенствуя методы контроля – от избирательной инженерии и цифрового слежения до правовых и институциональных манипуляций.

Во все более многополярном мире рост региональных геополитических конфликтов стал подарком для так называемых "конкурентных авторитарных" систем, которые проводят выборы, но склоняют политическое поле в свою пользу.

Ярким примером является война России против Украины, которая повысила внутреннюю легитимность премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана накануне решающих выборов.

О том, как автократы используют последствия войны России против Украины в своих интересах, читайте в колонке профессора международных отношений Университета Сабанджи (Стамбул) Сенем Айдин-Дюзгит Лучшее время для автократий: почему Орбан и Эрдоган выиграли от войны в Украине. Далее – краткое изложение.

Автор колонки напоминает, что на парламентских выборах 3 апреля 2022 года (чуть более чем через месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину) глава венгерского правительства Виктор Орбан обещал уберечь венгров от втягивания в конфликт.

"Под постоянным давлением провластных СМИ многие венгры начали воспринимать Орбана как гаранта мира – даже сторонники оппозиции опасались, что смена власти может втянуть страну в войну", – пишет Сенем Айдин-Дюзгит.

Она также обращает внимание, что Орбан использовал войну в отношениях с Брюсселем, угрожая заблокировать усилия ЕС помочь Украине, если Еврокомиссия не разблокирует замороженные для Венгрии средства.

А внутри страны, по словам профессора международных отношений, венгерский премьер представлял это как победу над европейскими элитами, которые якобы стремятся "тратить венгерские деньги на украинцев".

Провластные СМИ распространяли кремлевские нарративы, обвиняя не российское вторжение, а санкции ЕС в экономических проблемах, и представляли связи Орбана с Путиным как залог дешевой энергии, тогда как победа оппозиции, мол, означала бы экономию и сокращение.

"Коалиция Орбана во главе с партией "Фидес" получила две трети мест в парламенте, сохранив конституционное большинство и укрепив его власть", – констатирует автор колонки.

По ее словам, подобная динамика наблюдалась и в Турции.

Например, накануне президентских выборов в мае 2023 года турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркивал свою личную дипломатию в войне в Украине, в частности "зерновое соглашение" в Черном море.

Экономически Эрдоган использовал отказ Турции присоединиться к западным санкциям: торговля с Россией резко выросла, в страну потоком поехали российские туристы и компании, а Кремль разрешил Анкаре отложить миллионные газовые платежи.

"Все это помогло смягчить экономические трудности, вызванные нетрадиционной политикой Эрдогана, и позволило ему представить себя как гаранта благосостояния Турции", – отмечает Сенем Айдин-Дюзгит.

Она считает, что политические процессы в Венгрии и Турции после начала полномасштабного вторжения России в Украину дают три важных урока.

Во-первых, международные кризисы могут создавать возможности для консолидации власти, маргинализации оппозиции и получения внешней поддержки.

Во-вторых, большое значение имеют настроения в обществе: отсутствие сильных антироссийских настроений в Венгрии и Турции позволило Орбану и Эрдогану представлять сотрудничество с Кремлем как прагматичное, а не предательское. Когда общественное мнение разделено, авторитарные лидеры легче манипулируют кризисами в своих интересах.

И наконец, важную роль играют внешние акторы: готовность Путина предоставлять экономические уступки, финансовую помощь и пропагандистскую поддержку помогла Орбану и Эрдогану пережить внутренние вызовы.

По мере того как мир смещается к многополярности, а средние государства приобретают больший вес, региональные конфликты, вероятно, будут множиться. И эти кризисы скорее укрепят автократов, чем ослабят их.

