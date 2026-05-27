Норвегия присоединится к французскому ядерному "зонтику"

Премьер-министр Йонас Гар Стьоре заявил, что его страна попадет под французский ядерный "зонтик".

Об этом он сказал во время визита в французскую столицу, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, вчера, 27 мая, Стьоре отправился в Париж, чтобы встретиться с президентом Эммануэлем Макроном и подписать новое оборонное соглашение с Францией, которое предусматривает присоединение Норвегии к возглавляемой Францией инициативе по ядерному оружию.

"Мы делаем это с учетом ситуации с политикой безопасности в Европе, в частности масштабного перевооружения России, в том числе в ядерной сфере, и того, что она ведет полномасштабную войну против другой европейской страны", – сказал он.

Также премьер страны подчеркнул, что в мирное время ядерное оружие в Норвегии развертываться не будет.

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что он готов предложить "ядерный зонтик" Франции для защиты других государств Европы.

О готовности принять у себя французское ядерное оружие заявила ряд стран ЕС.

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее подчеркивал, что потенциальный европейский "ядерный зонтик" должен быть дополнением к существующему ядерному щиту США.

Читайте также материал "ЕвроПравды": Новая ядерная защита Европы: как страны ЕС ищут замену "зонтику" США