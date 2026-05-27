СМИ узнали дату, когда ЕК планирует открыть первый кластер с Украиной и Молдовой

16 июня Европейская комиссия предложит открыть первый кластер в переговорах о вступлении в ЕС Украины и Молдовы.

Об этом Euractiv сообщил осведомленный чиновник, передает "Европейская правда".

По его словам, Еврокомиссия внесет это предложение на рассмотрение на заседании министров по делам Европы в Брюсселе в рамках Совета по общим вопросам.

Как отмечается, такой график позволит лидерам ЕС одобрить это решение на заседании Европейского совета в Брюсселе через два дня.

Стоит заметить, что в данных СМИ относительно этого предложения речь идет именно об открытии первого кластера, а не нескольких одновременно, как того стремится Украина.

Как сообщала "Европейская правда", министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна хотел бы, чтобы ЕС открыл все шесть кластеров переговоров о вступлении для Украины до саммита в июне.

Также министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после переговоров с венгерской коллегой Анитой Орбан заявил, что переговоры о вступлении должны быть открыты до конца первого полугодия 2026 года.

Ранее венгерский премьер Петер Мадяр объяснил условие Венгрии для открытия первого кластера с Украиной.

Читайте подробности в статье "Кто вместо Венгрии? Объясняем, что происходит в переговорах с ЕС и когда откроют кластеры".