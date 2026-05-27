Рада готовится ратифицировать соглашение с ЕС на 90 млрд евро

На рассмотрение Верховной Рады в четверг, 28 мая, будет вынесен проект ратификации кредитного соглашения с ЕС о предоставлении Украине финансовой помощи на сумму 90 млрд евро.

Об этом в своих соцсетях сообщил нардеп Ярослав Железняк, пишет "Европейская правда".

По его словам, голосование в Верховной Раде может состояться уже 28 мая после срочного рассмотрения документа профильным комитетом.

Железняк указал, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что подписала меморандум о предоставлении 90 млрд евро для Украины.

"Поэтому срочно ратификацию соглашения на 90 млрд выносят на завтра, 28 мая, для голосования в Раде. Скоро появится на сайте, утром Комитет и поставят на голосование", – сообщил депутат.

Напомним, 18 мая пресс-секретарь Еврокомиссии Балаж Уйвари сообщал, что Евросоюз и Украина все еще ведут переговоры по Меморандуму о взаимопонимании о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в рамках кредита на сумму 90 млрд, обсуждая экономические и политические условия получения средств.

Ранее "Европейская правда" узнала, что для получения части бюджетной поддержки из кредита на 90 млрд евро от ЕС Украина должна провести ряд реформ, касающихся верховенства права и борьбы с коррупцией.

По данным источников "ЕвроПравды", в основу этих требований войдут элементы плана, известного под неофициальным названием "10 пунктов Качки-Коса" – один из пунктов предусматривает принятие Антикоррупционной стратегии. Речь идет о реформах в области верховенства права и противодействия коррупции, в реализации которых Украина пока не демонстрирует достаточного прогресса.

Подробнее читайте в материале "ЕвроПравды": Стратегия в обход правительства. Будут ли последствия от изменения правил главного антикор-документа страны.