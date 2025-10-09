Путин признал, что ракеты РФ сбили самолет Азербайджана, но обвинил Украину

Глава Кремля Владимир Путин сообщил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, что в прошлом году две российские ракеты "взорвались рядом" с самолетом "Азербайджанских авиалиний".

Его слова цитирует ТАСС, пишет "Европейская правда".

В четверг, 9 октября, Путин и Алиев встретились в Таджикистане. Во время встречи глава Кремля признал, что две российские ракеты "взорвались рядом" с самолетом "Азербайджанских авиалиний".

"Две ракеты, выпущенные системой ПВО России, не поразили самолет AZAL непосредственно, а взорвались в нескольких метрах", – заявил Путин.

При этом он отметил, что Россия в день трагедии с самолетом AZAL "вела" три украинских беспилотника, которые в тот же день пересекли границу РФ.

Он заявил, что Россия, "согласно договоренностям, оказывает всяческое содействие следствию в связи с катастрофой самолета Азербайджана".

Напомним, 25 декабря 2024 года самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау в Казахстане. В результате аварии погибли 38 человек.

"Азербайджанские авиалинии" заявили, что их самолет подвергся "внешнему физическому и техническому вмешательству".

А министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что показания очевидцев и пробоины в фюзеляже самолета свидетельствуют о внешнем вмешательстве, а тип оружия, из которого было совершено вмешательство, установит следствие.

В свою очередь в США увидели признаки причастности российской противовоздушной обороны к сбиванию самолета "Азербайджанских авиалиний".

