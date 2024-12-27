США: Есть признаки того, что азербайджанский самолет сбила российская ПВО

В Соединенных Штатах считают, что есть признаки причастности российской противовоздушной обороны к сбиванию самолета "Азербайджанских авиалиний", который разбился в Казахстане.

Об этом на брифинге в пятницу, 27 декабря, советник Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

По словам Кирби, в США "видели некоторые первые признаки, которые, несомненно, указывают на возможность того, что этот самолет был сбит российскими системами противовоздушной обороны".

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Он добавил, что сейчас идет расследование инцидента с участием Казахстана и Азербайджана, и США предложили свою помощь.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау в Казахстане. В результате аварии погибли 38 человек.

"Азербайджанские авиалинии" заявили в пятницу, что их самолет подвергся "внешнему физическому и техническому вмешательству".

А министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что показания очевидцев и пробоины в фюзеляже самолета свидетельствуют о внешнем вмешательстве, а тип оружия, из которого было совершено вмешательство, установит следствие.

Между тем "Азербайджанские авиалинии" остановили рейсы в ряд российских городов после катастрофы.