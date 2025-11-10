Источник: ЕС готовит альтернативы "репарационным займам" Украине из-за позиции Бельгии

В рамках подготовки Европейской комиссией предложений по обеспечению Евросоюзом финансовых потребностей Украины в 2026-2027 годах (options paper) в качестве альтернативы "репарационным займам" на базе замороженных активов России рассматриваются совместные кредиты государств ЕС и двустороннее кредитование.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил знакомый с процессами чиновник ЕС на условиях анонимности.

В ЕС обсуждают различные варианты финансирования Украины в 2026-27 годах в случае, если Бельгия откажется участвовать в "репарационных займах".

"Основных опций две: первая – это "репарационные займы" на базе замороженных государственных активов России, вторая – это модель займов, которая предусматривает, что государства-члены ЕС будут брать кредиты для финансирования Украины в течение следующих двух лет", – рассказал чиновник ЕС.

Он добавил, что рассматривается также третья модель: двусторонние кредиты или помощь Украине от отдельных государств-членов ЕС, но она будет играть дополняющую роль.

Собеседник "ЕвроПравды" оценил модель "репарационных займов" как более выгодную, поскольку, в отличие от обычных займов, она не предусматривает уплату процентов.

По его словам, государства-члены уже неофициально начали обсуждение преимуществ и недостатков каждого подхода, чтобы окончательное решение было утверждено лидерами ЕС на заседании Европейского совета 18-19 декабря в Брюсселе.

Сейчас большинство государств ЕС склоняется к тому, что именно "репарационные займы" являются правильным путем, но на эту опцию до сих пор не согласилось ключевое государство в данном процессе – Бельгия, на территории которой находятся более 180 млрд евро замороженных активов РФ, которые планируют использовать для займов.

"Переговоры с Бельгией об использовании российских государственных активов в помощь Украине продолжаются за закрытыми дверями. Но я верю, что это должно быть возможно", – отметил еврочиновник.

По его мнению "лидеры государств ЕС в целом открыты для учета беспокойств правительства Бельгии".

Как сообщала "Европейская правда", министр обороны Германии Борис Писториус предположил, что

существует связь между недавними инцидентами с дронами в Бельгии и дискуссиями об использовании замороженных российских активов для помощи Украине.

Наблюдение дронов над аэропортами и военными базами стали постоянной проблемой в Бельгии.

Ранее в ЕС непублично выражали обеспокоенность, что МВФ может заблокировать финансовую поддержку Украины из-за неспособности стран-членов договориться о предоставлении Киеву "репарационного займа".

Окончательное решение по "репарационным займам" будет принято в декабре 2025 года.