СМИ: правительство Швеции объявит о передаче Украине первых истребителей Gripen

Правительство Швеции в четверг, 28 мая, готовится объявить о предоставлении Украине нескольких истребителей Gripen старой модели.

Об этом стало известно шведскому изданию Aftonbladet, сообщает "Европейская правда".

Премьер-министр Ульф Кристерссон созвал пресс-конференцию на четверг по этому вопросу.

"Завтра премьер-министр Ульф Кристерссон посетит авиационную эскадрилью Уппланд в Уппсале. В рамках этого визита состоится пресс-конференция, на которой будет представлена новость, связанная с международным сотрудничеством в авиационной сфере", – говорится в сообщении издания, опубликованном в среду, 27 мая.

По информации издания, правительство объявит о передаче Украине ряда боевых самолетов Gripen модели JAS 39 C/D, количество не уточняется.

Одновременно должны начаться переговоры о будущей продаже Украине самолетов более новой модели JAS 39E. Украина, по данным издания, оплатит эти самолеты за счет кредита ЕС.

В октябре 2025 года Кристерссон заявил о подписании с президентом Украины Владимиром Зеленским письма о намерении продать Украине 100-150 истребителей Gripen серии Е.

Также шведские СМИ сообщали, что Швеция может предоставить чуть больше, чем 10 единиц Gripen версии C/D.

Зеленский анонсировал, что первые Gripen из Швеции могут поступить в 2026 году.

В апреле глава государства отмечал, что Украина рассчитывает на начало подготовки украинских пилотов на шведских истребителях Gripen в этом году.