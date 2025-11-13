Столтенберг: ЕС не просит Норвегию присоединиться к схемам кредитования Украины

В Европейском Союзе не планируют привлекать Норвегию или любое другое государство из-за пределов ЕС к схемам предоставления Украине финансовой помощи в 2026-27 годах.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг перед совместным заседанием в рамках Совета ЕС по вопросам экономики и финансов 13 ноября.

Норвежский министр заявил, что в ЕС не планируют привлекать к кредитным схемам для помощи Украине в следующие два года государства, которые не являются членами Евросоюза.

"Во время встречи с еврокомиссаром Домбровскисом (Валдис Домбровскис, европейский комиссар по вопросам экономики. – "ЕП") я еще раз подчеркнул важность оказания поддержки Украине и сообщил ему, что Норвегия в три раза увеличила свою военную помощь Украине в этом году, что он, конечно, приветствовал", – рассказал Столтенберг.

Он отметил, что поднимал вопрос будущего финансирования Украины во время встреч с некоторыми министрами государств ЕС 13 ноября в Брюсселе.

"Однако еврокомиссар также четко указал, что ЕС не планирует обращаться к Норвегии с просьбой стать частью этой кредитной схемы", – подчеркнул норвежский министр.

По его словам, "сейчас трудно иметь четкую позицию по кредитной схеме или системе ЕС (для финансирования Украины. – „ЕП"), ведь решение ЕС еще не принято".

"Но сообщение от еврокомиссара было таким, что ЕС не планирует приглашать страны, которые не являются членами Евросоюза, к участию в этой кредитной схеме", – подчеркнул Йенс Столтенберг.

Как сообщала "Европейская правда", до конца 2026 года финансовая поддержка Украины со стороны Норвегии в целом составит более 19,4 млрд евро (227 млрд норвежских крон).

Ранее министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик анонсировал решение о выделении $7 млрд в 2026 году на оборонные нужды Украины.

Также Норвегия объявила, что предоставит Украине $150 млн на поддержку энергетики.

Кроме того, Норвегия передаст Сумской области мост, который в скором времени будет построен в Николаевской территориальной общине Сумского района, а также медицинское оборудование на сумму 2 млн евро.