Столтенберг: ЄС не просить Норвегію доєднатися до схем кредитування України

У Європейському Союзі не планують долучати Норвегію чи будь-яку іншу державу з-поза ЄС до схем надання Україні фінансової допомоги у 2026-27 роках.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг перед спільним засіданням в рамках Ради ЄС з питань економіки та фінансів 13 листопада.

Норвезький міністр заявив, що у ЄС не планують долучати до кредитних схем для допомоги Україні у наступні два роки держави, що не є членами Євросоюзу.

"Під час зустрічі з єврокомісаром Домбровскісом (Валдіс Домбровскіс, європейський комісар з питань економіки. – "ЄП") я ще раз наголосив на важливості надання підтримки Україні та повідомив йому, що Норвегія утричі збільшила свою військову допомогу Україні цього року, що він, звичайно, привітав", – розповів Столтенберг.

Він зауважив, що порушував питання майбутнього фінансування України під час зустрічей із деякими міністрами держав ЄС 13 листопада в Брюсселі.

"Однак єврокомісар також чітко зазначив, що ЄС не планує звертатися до Норвегії із запитом стати частиною цієї кредитної схеми". – наголосив норвезький міністр.

За його словами, "наразі важко мати чітку позицію щодо кредитної схеми чи системи ЄС (для фінансування України. – "ЄП"), адже рішення ЄС ще не ухвалене".

"Але повідомлення від єврокомісара було таким, що ЄС не планує запрошувати країни, які не є членами Євросоюзу, до участі в цій кредитній схемі", – наголосив Єнс Столтенберг.

Як повідомляла "Європейська правда", до кінця 2026 року фінансова підтримка України з боку Норвегії в цілому становитиме понад 19,4 млрд євро (227 млрд норвезьких крон).

Раніше міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік анонсував рішення про виділення $7 млрд у 2026 році на оборонні потреби України.

Також Норвегія оголосила, що надасть Україні $150 млн на підтримку енергетики.

Окрім цього, Норвегія передасть Сумщині міст, який незабаром буде зібраний у Миколаївській територіальній громаді Сумського району, а також медичне обладнання на суму 2 млн євро.