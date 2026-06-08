Зеленский встретился с королем Великобритании

Президент Владимир Зеленский сообщил о встрече с королем Великобритании Чарльзом III.

Об этом он написал в X, передает "Европейская правда".

Во время аудиенции он поблагодарил короля за поддержку украинского народа.

"Как всегда, хорошая аудиенция у короля Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльза III. Благодарю Его Величество, народ и все Соединенное Королевство за непоколебимую поддержку наших людей", – написал он.

Как сообщают британские СМИ, частная аудиенция состоялась в Виндзорском замке.

Король публично поддерживает Киев с первых дней российского вторжения, а ранее встречался с украинскими беженцами, ищущими убежища в Великобритании.

Как сообщала "ЕП", Зеленский в воскресенье в Лондоне проинформировал лидеров Великобритании, Франции и Германии о ситуации на поле боя и российских потерях.

Зеленский также рассказал главе правительства Великобритании Киру Стармеру об украинских потребностях в войне против России.