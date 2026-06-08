Зеленский встретился с королем Великобритании
Новости — Понедельник, 8 июня 2026, 20:08 —
Президент Владимир Зеленский сообщил о встрече с королем Великобритании Чарльзом III.
Об этом он написал в X, передает "Европейская правда".
Во время аудиенции он поблагодарил короля за поддержку украинского народа.
"Как всегда, хорошая аудиенция у короля Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльза III. Благодарю Его Величество, народ и все Соединенное Королевство за непоколебимую поддержку наших людей", – написал он.
Как сообщают британские СМИ, частная аудиенция состоялась в Виндзорском замке.
Король публично поддерживает Киев с первых дней российского вторжения, а ранее встречался с украинскими беженцами, ищущими убежища в Великобритании.
Как сообщала "ЕП", Зеленский в воскресенье в Лондоне проинформировал лидеров Великобритании, Франции и Германии о ситуации на поле боя и российских потерях.
Зеленский также рассказал главе правительства Великобритании Киру Стармеру об украинских потребностях в войне против России.