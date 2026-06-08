Нидерланды прекращают участие в программе подготовки украинских воинов под руководством Британии

Нидерланды больше не будут участвовать в британской программе подготовки украинских военнослужащих Interflex в связи с тем, что она вступила в новую фазу.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Нидерландов, передает "Европейская правда".

В июне 2026 года исполняется четыре года операции Interflex – возглавляемой Великобританией многонациональной учебной программе, в рамках которой более 63 000 украинских военнослужащих прошли подготовку в качестве пехотинцев, командиров и инструкторов.

Пятый год успешной и высоко оцененной программы ознаменует новую фазу специализированной подготовки, призванной формировать потенциал в долгосрочной перспективе.

Новая учебная структура охватит подготовку инструкторов вертолетной авиации, первые выпускники которой завершили обучение в прошлом месяце, а также другие направления подготовки, в частности медицинское и инженерное.

В минувшие выходные во время церемонии в Великобритании отмечали четыре года международного сотрудничества в рамках программы. На мероприятии присутствовали и представители Украины. Делегаты выразили благодарность за усилия всех стран-участниц. Они также наградили ряд военнослужащих за их вклад.

"Для Нидерландов эта учебная ротация знаменует завершение их вклада в операцию Interflex. Сама программа продолжается под руководством Великобритании на новом этапе, причем акцент переносится с широкомасштабной базовой подготовки на специализированную подготовку. Таким образом, международная поддержка Украины продолжается непрерывно, но в форме, соответствующей текущим потребностям Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении Минобороны Нидерландов.

Нидерланды, как отмечается, продолжают содействовать подготовке украинских военнослужащих другими способами, в частности в рамках Европейской учебной миссии EUMAM.

В августе прошлого года стало известно, что Великобритания продлит как минимум до конца 2026 года программу подготовки украинских военных, чтобы помочь Киеву укрепить армию перед заключением любого потенциального мирного соглашения.

Как известно, на территории Европы обучение украинских военных проходит преимущественно в рамках двух программ – Interflex во главе с Великобританией и инициативы EUMAM под эгидой ЕС.