В Греции тушат крупный пожар в хвойном лесу

Неподалеку греческого Коринфа тушат пожар в хвойном лесу; виновником предварительно считают мужчину, который вел хозяйство у себя на участке.

Об этом сообщает Kathimerini, пишет "Европейская правда".

Пожар в хвойном лесу в районе городов Лутраки и Перахора начался днем 8 июня. Около 16 часов служба чрезвычайных ситуаций разослала предупреждение для жителей близлежащих районов.

На место сначала выехали около полусотни пожарных. После прибытия подкрепления их численность возросла до более сотни человек, 30 пожарных машин, привлечена также специализированная авиация.

Пожар характеризуют как сложный, но к вечеру ситуация начала улучшаться.

По первым выводам, возгорание вызвала техника для срезания растительности, с которой 70-летний француз хозяйничал у себя на участке – что якобы является нарушением действующих правил безопасности. Лезвие устройства на большой скорости наткнулось на камень и от искрения сухая трава быстро загорелась. С мужчиной проводят следственные действия.

На прошлой неделе крупный пожар тушили в пригороде Афин, а также на юге Испании.

Как сообщалось, на лето 2026 года ЕС готовит крупнейшую в истории операцию по борьбе с лесными пожарами.