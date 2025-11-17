Стали известны условия Макрона по использованию замороженных активов РФ для Украины

Министр Франции по делам Европы Бенжамен Аддад на полях заседания Совета ЕС по общим вопросам в Брюсселе рассказал об условиях, которые выставил президент Франции Эмманюэль Макрон по поводу предоставления Украине "репарационных займов" на базе замороженных активов России.

Об этом передает корреспондент "Европейской правды" в понедельник, 17 ноября.

Французский министр раскрыл позицию Макрона по замороженным росактивам.

"Мы работали с Комиссией, с нашими партнерами в Европейском совете над предложением по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины, особенно военных нужд Украины, с несколькими строгими условиями, которые президент Макрон очертил на последнем Европейском совете", – сообщил Аддад.

Он рассказал, что "одно из этих условий заключается в том, что схема должна соответствовать международному праву".

"Это означает, что это – не конфискация замороженных активов. Но мы можем использовать это как аванс российских репараций", – уточнил министр Франции.

Он подчеркнул, что "это соответствует международному праву".

"Второе: нам нужно, чтобы это было гарантировано бюджетом ЕС, а также работать с другими членами G7 по предоставлению финансовых гарантий... Поэтому нам нужны финансовые гарантии от государств-членов, из долгосрочного бюджета ЕС (MFF), а также от стран G7", – заявил Аддад.

И добавил, что именно вопрос о наличии гарантий "заставляет некоторых наших партнеров, например Бельгию, волноваться, и мы понимаем и слышим это".

"Наконец, это должно сопровождаться строгим принципом европейской преференции, который заключается в том, что если мы имеем этот заем, этот репарационный заем, он также должен поддерживать закупки и приобретения в пределах европейской оборонной промышленности, а также тесное сотрудничество между европейской оборонной промышленностью и украинской оборонной промышленностью", – подвел итоги французский министр.

Как сообщала "Европейская правда",

по оценкам Еврокомиссии, Украине в 2026 году потребуется внешнее финансирование в размере более 71 млрд евро, из которых более 51 млрд пойдет на военные нужды.

Как известно, план ЕС с "репарационным займом" Украине с использованием российских активов затормозил из-за предостережений Бельгии, на территории которой хранится основная часть росактивов в ЕС и которая опасается юридических последствий такого решения.

В ЕС уверяют, что вопрос использования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины остается на повестке дня, а окончательное решение будет принято в декабре 2025 года.

Также в Еврокомиссии заявили, что Великобритания и Канада могут предоставить собственные "репарационные займы" Украине.