Стали відомі умови, які висунув Макрон щодо використання заморожених активів РФ для України

Міністр Франції у справах Європи Бенжамен Аддад на полях засідання Ради ЄС з загальних питань у Брюсселі розповів про умови, які виставив президент Франції Емманюель Макрон з приводу надання Україні "репараційних позик" на базі заморожених активів Росії.

Про це передає кореспондентка "Європейської правди" у понеділок, 17 листопада.

Французький міністр розкрив позицію Макрона щодо заморожених росактивів.

"Ми працювали з Комісією, з нашими партнерами в Європейській раді над пропозицією щодо використання заморожених російських активів для фінансування України, особливо військових потреб України, із кількома суворими умовами, які президент Макрон окреслив на останній Європейській раді", – повідомив Аддад.

Він розповів, що "одна з цих умов полягає в тому, що схема має відповідати міжнародному праву".

"Це означає, що це – не конфіскація заморожених активів. Але ми можемо використати це як аванс російських репарацій", – уточнив міністр Франції.

Він наголосив, що "це відповідає міжнародному праву".

"Друге: нам потрібно, щоб це було гарантовано бюджетом ЄС, а також працювати з іншими членами G7 щодо надання фінансових гарантій… Тож нам потрібні фінансові гарантії від держав-членів, з довгострокового бюджету ЄС (MFF), а також від країн G7", – заявив Аддад.

І додав, що саме питання про наявність гарантій "змушує деяких наших партнерів, наприклад Бельгію, хвилюватися, і ми розуміємо та чуємо це".

"Нарешті, це має супроводжуватися суворим принципом європейської преференції, який полягає в тому, що якщо ми маємо цю позику, цю репараційну позику, вона також має підтримувати закупівлі та придбання в межах європейської оборонної промисловості, а також тісну співпрацю між європейською оборонною промисловістю та українською оборонною промисловістю", – підбив підсумки французький міністр.

Як повідомляла "Європейська правда", за оцінками Єврокомісії, Україна у 2026 році потребуватиме зовнішнього фінансування у розмірі понад 71 млрд євро, з яких більш ніж 51 млрд піде на військові потреби.

Як відомо, план ЄС із "репараційною позикою" Україні з використанням російських активів загальмував через застереження Бельгії, на території якої зберігається основна частина росактивів в ЄС і яка побоюється юридичних наслідків такого рішення.

У ЄС запевняють, що питання використання заморожених активів Росії для фінансової підтримки України залишається на порядку денному, а остаточне рішення буде ухвалене у грудні 2025 року.

Також у Єврокомісії заявили, що Британія та Канада можуть надати власні "репараційні позики" Україні.