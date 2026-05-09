Мерц выразил сожаление по поводу визита Фицо в Москву

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил сожаление в связи с решением премьер-министра Словакии Роберта Фицо поехать в Москву на 9 мая.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на совместном с премьером Швеции пресс-брифинге в Стокгольме 9 мая.

Канцлера спросили, какого он мнения о том, что словацкий премьер Роберт Фицо в этот день находится в Москве и встречался с правителем РФ.

"Роберт Фицо знает, что у нас по этому поводу не общие взгляды. Мне очень жаль за это (его визит – Ред.). Мы будем говорить с ним об этом дне в Москве. Мы сегодня здесь, в Стокгольме, отмечаем День Европы. А это – несколько иное", – сказал Мерц.

Как уже сообщалось, 9 мая Роберт Фицо встретился с Путиным в Москве. Он является единственным лидером из ЕС, кто присутствует в российской столице.

Фицо прибыл в Москву еще 8 мая и возложил венок к могиле неизвестного солдата возле Кремля. Тогда же он сказал, что является своего рода "черной овцой" в ЕС.

Перед визитом в Братиславе сообщали, что Роберт Фицо намерен передать хозяину Кремля "послание" от украинского президента Владимира Зеленского, и что он может получить от Путина "ценную информацию" о том, как тот видит усилия по прекращению войны.

После встречи в окружении правителя РФ заявили, что Фицо в разговоре с Путиным не передавал ему никаких посланий, хотя о теме Украины упоминали.