В Риме арестовали бывшего посла по подозрению в незаконной выдаче шенгенских виз россиянам

В Риме арестовали бывшего посла Италии в Узбекистане Пьергабриэле Пападиа де Боттини ди Сант-Аньезе, которого обвиняют в организации схемы выдачи шенгенских виз в итальянском посольстве в Ташкенте.

Об этом сообщает La Repubblica, информирует "Европейская правда".

По данным следствия, подозреваемый за время работы послом в Узбекистане взял на себя управление визовым отделом и перевел туда Татьяну Тараканову – гражданку России и Италии, которая до этого работала вместе с ним в итальянском консульстве в Москве.

Сейчас в отношении обоих ведется расследование прокуратурой Рима по подозрению в содействии нелегальной иммиграции и коррупции за действия, противоречащие служебным обязанностям.

Сотрудники Финансовой гвардии выполнили меры пресечения, вынесенные следственным судьей Рима Аннализой Марцано. Пападиа был арестован в Риме и помещен в тюрьму в ожидании завершения расследования. Он уже был отстранен от должности в декабре 2025 года.

По данным следователей, Пападиа с помощью Тараканова организовал систему выдачи долгосрочных туристических виз (от одного до трех лет) гражданам России, даже если они не соответствовали требованиям, установленным законодательством, регулирующим въезд в Шенгенскую зону.

За свои услуги он требовал от 4 до 16 тысяч евро с человека.

В схеме участвовали три туристических агентства с офисами в Москве. И именно в эти центры обратились по меньшей мере 95 граждан России, которые затем въехали в Италию, не имея необходимых для получения визы требований.

Сейчас прокуроры и сотрудники финансовой полиции продолжают расследование примерно 400 дел и проверку подтвержденного состояния Пападиа, которое составляет около 3 миллионов евро. И которое, как он утверждает, является результатом наследства.

