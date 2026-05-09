В Латвии 9 мая открыли десятки админпроизводств из-за символики прославления агрессии

В Латвии в течение 9 мая открыли около трех десятков производств об административных правонарушениях – преимущественно за использование символики, прославляющей вооруженную агрессию, к которой приравнена, в частности, георгиевская лента.

В связи с мемориальными мероприятиями к 9 мая латвийские правоохранители к середине дня субботы инициировали 35 производств об административных правонарушениях – за поступки как на улицах, так и онлайн.

Почти все случаи касаются использования символики, прославляющей вооруженную агрессию и военные преступления. Большинство из них зафиксировали онлайн, 10 – в общественных местах.

В частности, в Риге некоторые участники мероприятий пришли с георгиевскими лентами, советским гербом, надписями "Россия" и тому подобное. Один из мужчин заработал сразу два админпроизводства.

В Даугавпилсе мужчина в возрасте около 40 лет в состоянии явного алкогольного опьянения ходил по улице с колонкой, из которой играла "песня, прославляющая вооруженную агрессию"; за подобное нарушение задержали и водителя в Риге, который громко включил музыку в своем авто. Еще несколько участников празднований получили админпроизводства за пребывание возле мест памяти в нетрезвом состоянии.

В то же время отмечают, что в целом 9 мая прошло без значительных инцидентов.

Перед празднованиями 9 мая предупредили, что индивидуальное возложение цветов на местах реальных захоронений советских воинов разрешено, однако возложение цветов на месте снесенных советских памятников будет считаться глорификацией этих символов и вооруженной агрессии, и не будет толерироваться. Также напомнили о запрете символики, прославляющей вооруженную агрессию.

Служба безопасности и другие структуры в связи с 9 мая работают в усиленном режиме. Граждан, которым стало известно о возможных провокациях, в том числе онлайн, призвали сообщать об этом.

Полиция Эстонии 9 мая также перешла на усиленный режим, опасаясь провокаций. В Нарве на границе с РФ снова вывесили плакат "Путин – военный преступник", что стало традицией с начала полномасштабной войны.

В литовской столице Вильнюсе на 9 мая задержали мужчину с георгиевской лентой.

А представителей русской общины, пришедшей отмечать День победы на Антакальнское кладбище, встретила контрдемонстрация, где в том числе раздавали туалетную бумагу с изображением главы Кремля.