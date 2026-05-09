В Копенгагене небольшая группа россиян отмечала День Победы, пришла и контрдемонстрация
В центре Копенгагена 9 мая около 30 человек собрались отмечать День победы в российско-советском контексте; в противовес им собралась контрдемонстрация волонтеров, помогающих Украине.
Об этом сообщает DR по материалам Ritzau, пишет "Европейская правда".
Около 30 человек, в том числе представители российской диаспоры в Дании, собрались на площади перед мэрией Копенгагена, чтобы отметить День Победы 9 мая, с российским флагом и классическими атрибутами.
Одновременно на площадь вышла контрдемонстрация, созванная волонтерскими организациями Hånd til Ukraine ("Рука поддержки Украине") и Biler til Ukraine ("Авто для Украины").
"Мы здесь для того, чтобы путинисты не были единственными присутствующими в этом пространстве… Мы здесь, чтобы рассказать нашу часть истории", – прокомментировал участник акции, датчанин Пелле Йохансен.
В литовской столице Вильнюсе 9 мая задержали мужчину с георгиевской лентой.
А представителей российской общины, пришедших отмечать День Победы на Антакальнское кладбище, встретила контрдемонстрация, где, в том числе, раздавали туалетную бумагу с изображением главы Кремля.
Полиция Эстонии 9 мая перешла на усиленный режим, опасаясь провокаций. В Нарве на границе с РФ снова вывесили плакат "Путин – военный преступник", что стало традицией с начала полномасштабной войны.